Brand op dak Haarlemse sauna: Van Egmondstraat tijdelijk afgesloten

Maandagochtend rond 11.30 uur brak een brand uit op het dak van een sauna aan de Van Egmondstraat in Haarlem-Noord. De sauna is ontruimd, niemand raakte gewond. Werkzaamheden aan het dak zijn waarschijnlijk de oorzaak van de brand.

De bezoekers en personeel van de sauna konden snel in veiligheid worden gebracht. De toegesnelde brandweer moest een deel van de dakpannen op het pand verwijderen om het vuur te kunnen blussen. Daarbij kwam veel rook vrij.

Het vuur is inmiddels geblust. Niemand raakte gewond. Volgens de woordvoerder van de brandweer is het vuur hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door werkzaamheden op het dak van de sauna.

De Van Egmondstraat was enige tijd afgesloten, maar is nu weer vrijgegeven door de hulpdiensten. Een woordvoerder van de sauna laat weten dat de sauna vandaag gesloten blijft. "Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar er is wel wat rookschade. We gaan dat nu goed inventariseren, heel misschien kunnen we vanavond alsnog open."

De woordvoerder vertelt dat er meerdere gasten aanwezig waren toen het vuur werd ontdekt. "Ik weet niet precies hoeveel mensen, maar iedereen kon rustig zijn spullen pakken en naar huis."