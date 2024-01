Hier vind je de állerlaatste paddenstoelen van dit seizoen

Het paddenstoelenseizoen loopt op zijn einde en zijn bijna nergens meer te vinden. Toch staan ze in Het Robbenoordbos bij Den Oever nog volop. Van peervormige stuifzwammen tot vuurzwammetjes en de aardster. Boswachter Mikal Folkertsma van Staatsbosbeheer is er dol op. "Die zwammen, schimmels en paddenstoelen komen uit een magische wereld. Paddenstoelen vormen de basis van het leven. Zonder schimmels geen bomen en planten."

Het grootste deel van de tijd leven paddenstoelen een verborgen bestaan. Boswachter Mikal: "Ze leven vrijwel het hele jaar onder de grond waar zij enorme netwerken maken, waarvan sommigen wel vele tientallen vierkante kilometers groot zijn. Die netwerken zijn verbonden met de wortels van bomen en wisselen daarmee voedingsstoffen, maar ook informatie uit. Ineens popt er dan zo'n paddenstoel uit de grond, zoals deze." Mikal wijst naar de felrode paddenstoeltjes, die fel afsteken tegen de bruine bosgrond. "Vuurzwammetjes." Tekst gaat verder na de foto

Vuurzwammetjes in het Robbenoordbos - Foto: NH Media/Stephan Roest

"Paddenstoelen leven vaak van de suikers die bomen en planten maken", legt Mikal uit. "Soms leveren ze in ruil daarvoor weer voedingsstoffen aan de boom. Die leven samen in symbiose. Je hebt ook paddenstoelen die dood hout afbreken en de bouwstoffen weer beschikbaar maken. Dat zijn de saprotrofen. En dan zijn er nog de parasieten die leven op en van levende bomen en die daardoor langzaam afsterven." Tekst gaat verder na de foto

Een schubbige boschampignon piept boven de bladeren uit. - Foto: NH Media/Stephan Roest

Het Robbenoordbos kent veel bijzondere paddenstoelen. "Je hebt hier klei, zand en soms al een dikke laag humus en dode bomen. En natuurlijk vocht, daar houden paddenstoelen van. In sommige percelen is het waterpeil omhoog gebracht. Daardoor sterven bomen af waar paddenstoelen graag op groeien. De bodem is op zijn minst lekker vochtig, want daar doen schimmels het goed op." Tekst gaat verder na de foto

Het natte Robbenoordbos is ideaal voor paddenstoelen - Foto: NH Media/Stephan Roest

Een bijzondere paddenstoel die we tegen komen is de gekraagde aardster. "Het lijkt wel een buitenaards wezen. De paddenstoel komt omhoog als een bolletje op een kraag, zeg maar als een appel op een schotel. Die schotel/kraag krult om en komt op een gegeven moment los van de grond. Het is een stuifzwam. Als er een druppel water op het bolletje valt knalt er een wolkje sporen de lucht in waarmee de paddenstoel zichzelf verspreid. Het is echt een bijzonder ding." Tekst gaat verder na de foto

De gekraagde aardster - Foto: NH Media/Stephan Roest

De winter zet nu echt door, dus zijn we met Natuurlijk Noord-Holland voor dit seizoen klaar met paddenstoelen. Maar het was het weer een feest om zwammen in zo veel gekke vormen en kleuren te zien.