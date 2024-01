En toen kregen Nick en Mieke plots een drieling...

Jaarlijks worden er in Nederland zo'n 3.000 tweelingen geboren. Drielingzwangerschappen zijn een stuk zeldzamer met gemiddeld 20 tot 25 drielingen per jaar. Voor Nick en Mieke kwam die echo dan ook als een grote verrassing. "We waren in het begin in shock, maar na een paar dagen was het besef wat meer ingedaald. Toen dachten we: het gaat goedkomen."

Mediapartner Streekstad Centraal bezocht het gezin in Heerhugowaard. Zorgen voor een drieling is niet altijd even makkelijk. Maar oefening baart kunst, vertelt Mieke: "Alles gaat keer drie. Dat is wel uitdagend, maar je went er ook aan hoor."

Ondertussen begint baby Twan te brabbelen en lacht vrolijk naar zijn moeder. "Levi, Mats en Twan doen het alle drie zo goed. Ik ben blij hoe het gaat."

Tussen al het voeden en verschonen door moet er natuurlijk ook nog voldoende tijd en aandacht overblijven voor Yara. Die moet haar ouders ineens delen met drie nieuwe broertjes. "Dat is echt wel belangrijk. We hebben vooraf al tegen elkaar gezegd dat Yara hier niet onder mag lijden."

'Iets om trots op te zijn'

Voor het tv-programma Meer dan Verwacht ging de EO op zoek naar gezinnen die een drieling verwachtten, en kwamen onder meer Nick en Mieke op het spoor. "Ik zit in een Facebookgroep voor ouders met drielingen en daardoor kwamen ze bij ons", verklaart ze.

"We stonden gelijk positief tegenover het idee om mee te doen. Het is een hele mooie periode geweest. Van de zwangerschap tot aan de eerste maanden van onze jongens. Het staat allemaal op film en dat is natuurlijk iets om trots op te zijn."

De eerste aflevering is vanavond om 19.00 uur te zien op NPO 1. Nick en Mieke hebben het al gezien. Ze zijn vooral benieuwd naar de reacties van familie en vrienden. "Zonder hun hulp hadden wij dit natuurlijk nooit kunnen redden, laat dat duidelijk zijn. Ze passen op of doen bijvoorbeeld even de was. Ik vond het eerst altijd belangrijk dat het huis keurig opgeruimd is, maar dat heb ik laten varen."