De Peiling: een tatoeage maakt je lichaam mooier

Een roos op je arm, je sterrenbeeld op je ribbenkast of misschien wel iets van je stad of dorp op je lichaam. Tatoeages waren vroeger iets voor zeelieden en sekswerkers, maar tegenwoordig hebben ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders er een. Heb jij ook een tatoeage en welk verhaal vertelt jouw ontwerp? Of vind je een permanente versiering maar niks?

Steeds meer mensen hebben een tatoeage en het aantal tattooshops is de afgelopen zeven jaar verdubbeld. Sommige Noord-Hollanders hebben zelfs iets van hun stad of dorp op hun lichaam staan. Citymarketing Den Helder is op zoek naar mensen die de Lange Jaap of een ander typisch Helders beeld op hun huid hebben laten tatoeëren. NH Helpt speurt mee.

In Amsterdam zien we ook een stijging in het aantal shops. Het aantal tattooshops in de stad is in ruim tien jaar tijd meer dan verviervoudigd. In Amsterdam zien we veel mensen met de drie kruizen op hun lichaam getatoeëerd.

Heb jij ook iets van je stad of dorp op je lichaam? Heb je een andere tatoeage of heb je er niks mee? De Peiling is benieuwd naar jouw liefde voor of juist afkeer tegen deze lichaamsversieringen.