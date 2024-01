Strandhuisjes IJmuiderslag overleven dankzij waterpompen, amfibieën nu óók gered

De strandhuisjes die opgeslagen staan op het parkeerterrein op de Heerenduinenweg in IJmuiden lijken het hoge water van de afgelopen weken grotendeels te hebben overleefd. De schade is dankzij de door de gemeente Velsen geplaatste pompen flink beperkt gebleven. "Anders zouden er veel huisjes gesneuveld zijn", vertelt Felix Clercx, voorzitter van strandverenging De Zeemeeuwen.

Foto: Strandhuisjes IJmuiden in het water

Afgelopen zaterdag konden de eigenaren van de huisjes van de strandverenigingen De Schelp en De Zeemeeuwen het terrein op om de schade te bekijken. "We hebben een mail de deur uitgedaan aan de leden om de schade te inventariseren", zegt Felix. "Dan krijgen we echt een beeld. Maar vooralsnog lijkt het mee te vallen." De huisjes van De Zeemeeuwen staan op slechts 30 à 40 centimeter van de grond. Het water stond al aan de onderkant van de huisjes en dreigde nog hoger te komen, waardoor ze onder water zouden komen te staan. Maar dankzij de waterpompen is dat scenario afgewend, vertelt Felix. "Zonder die pompen zouden we nu echt flinke schade hebben. We zijn de gemeente erg dankbaar."

Tijdelijke oplossing De strandhuisjes van strandvereniging De Schelp staan hoger, op ijzeren palen op zo’n 1,5 meter van de grond. "Mensen waren bang voor schade en houtrot. Maar gelukkig is het water weg en valt het allemaal mee. Alleen is al het hout dat onder de huisjes lag, weg gedobberd. Komende kijkdag moeten ze hun hout weer bij elkaar sprokkelen", lacht Han Tol, voorzitter van De Schelp. Toch zijn ze er nog lang niet en is dit slechts een tijdelijke oplossing, vindt Han. Daarover wil hij verder in gesprek met de gemeente. "Als we de pompen weghalen, dan lopen het veld en de weg weer vol met water. Het is een levensgevaarlijke weg als het gaat vriezen. Je moet nu doorpakken en definitieve putten plaatsen, waarvandaan het water naar het binnenmeertje gepompt wordt. Die heeft weer verbinding met de jachthaven. Daar moet geld voor komen."

Gemeente past noodpompen aan om dierenleed te voorkomen Om de wateroverlast in de IJmuiderslag terug te dringen gaat de gemeente voortaan alleen nog gebruikmaken van vacuümpompen. Vrijdag bleek dat de tweede pomp die werd ingezet, een centrifugaalpomp, niet alleen water maar ook een aantal amfibieën had opgezogen. De diertjes hebben dat niet overleefd. Om te voorkomen dat het pompwerk nog meer dierenleed veroorzaakt wordt voortaan nog uitsluitend de vacuümpomp ingezet, zo heeft de gemeente Velsen bekendgemaakt. Gaaskorf en beschermend raster Om het opzuigen van amfibieën echt uit te sluiten is bovendien besloten om de inlaat van de vacuümpomp af te schermen met een 'gaaskorf'. Bovendien zal er een beschermend raster in de greppel geplaatst worden. De gemeente zegt het te betreuren dat er bij de noodmaatregelen dieren zijn overleden. Wateroverlast komt al langer voor bij de IJmuiderslag en in het verleden is onderzoek gedaan naar een permanente oplossing in de vorm van een zogenoemde 'grondgestuurde boring naar het binnenmeer'. Hier kreeg de gemeente echter geen vergunning voor. Velsen laat weten samen met Stichting Duinbehoud en Omgevingsdienst NHN op zoek te gaan naar een permanente oplossing voor de wateroverlast bij de IJmuiderslag.