Droomtocht voltooid: Lutjebroeker Marc komt na 13.900 kilometer fietsen aan in Nepal

Uitgezwaaid door vrienden en familie vertrekt Marc op 20 mei 2023 vanuit zijn woonplaats Lutjebroek richting het Aziatische land Nepal. Een droomtocht die er door omstandigheden daarvoor nooit in zat, maar die hij altijd had willen maken. Onderweg slaapt Marc in een tentje langs zijn route, en overnacht hij in hostels en bij mensen thuis die hij tijdens zijn reis ontmoet.

Na bijna acht maanden fietsen was het moment afgelopen vrijdag daar, en kwam hij aan op zijn bestemming. "De dag voordat ik aan zou komen had ik afgesproken met iemand die vanuit Kathmandu naar mij toekwam om het laatste stukje te fietsen", vertelt Marc. "Samen hebben we de laatste 36 kilometer afgelegd."

Cheque overhandigd aan lokale school

Onder grote belangstelling arriveert de West-Fries in de Nepalese regio Bardia, waar hij in 2022 enkele maanden vrijwilligerswerk deed en hielp bij de bouw van een school. Leerlingen van deze locatie geven een optreden, en onder luid applaus overhandigt Marc een cheque aan het goede doel waar hij voor fietst.

"De afgelopen dagen zijn overweldigend geweest, met een hoop emoties en gedachten", zegt de Lutjebroeker. "Ik ben ook blij met de 1.000 euro die ik heb opgehaald voor de school die al gebouwd is. Desondanks een goed doel, want je kunt nooit genoeg onderwijs hebben. Ook is het nog steeds mogelijk om een donatie over te maken."