Nachtportier overmeesterd bij overval op Alkmaars hotel

The Fallon Hotel aan de Prins Bernardlaan in Alkmaar is vannacht overvallen. De overvaller heeft daarbij de nachtportier overmeesterd en een nog onbekend bedrag buitgemaakt.

De melding van de overval kwam om 4.20 uur binnen bij de politie. Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat het onderzoek gaande is. Gelijk bij aankomst van de politie werd een politiehond ingezet, maar de overvaller was spoorloos.

Een medewerker van het hotel zegt dat ze weinig kunnen vertellen in verband het lopend onderzoek van de politie.

Portier overmeesterd

"De overvaller is het hotel bruut binnengedrongen en de nachtportier is daarbij overmeesterd", aldus de medewerker. Er is een geldbedrag buitgemaakt, over de hoogte daarvan is momenteel nog niets bekend.

Om 4.36 uur ging er via Burgernet een melding uit. De dader is een licht getinte jongen van ongeveer 1,75/1,80 meter. Hij heeft een licht gezet postuur en was volledig in het zwart gekleed.

De politie is op zoek naar getuigen van de overval, of mensen die camerabeelden hebben van de omgeving van het hotel.