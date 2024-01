Amstelveense kerstbomen nóg langer op straat door gladheid

Bewoners van diverse Amstelveense wijken moeten ook deze week nog hopen kerstbomen ontwijken. Omdat het afvalbedrijf vanwege gladheid moet strooien, lukt het niet om ook nog de bomen op te halen. Dat laat het bedrijf weten in de afval-app. Amstelveners klaagden vorige week al dat hun boom maar niet wordt opgehaald.

De inzameling begon dit jaar in Amstelveen vroeger dan in de meeste andere gemeentes, namelijk al op 2 januari. Vandaag zou de laatste wijk aan de beurt zijn en moesten alle bomen die er nog liggen worden opgehaald.

Dat blijken er meer dan gedacht, want ook veel bomen die op tijd bij een ophaalpunt zijn neergelegd, zijn niet opgehaald. In Waardhuizen liggen tientallen sparren al bijna twee weken te wachten om opgehaald te worden.

"Er is ons een week gezelligheid ontnomen", klaagt een inwoner van de wijk die naar eigen zeggen halsoverkop zijn boom af moest tuigen.

Te weinig chauffeurs

Het afvalbedrijf gaf vorige week geen verklaring voor het te laat ophalen van de kerstbomen, maar waarschuwt de Amstelveners vandaag wel via een bericht in de afval-app.

"Het was de bedoeling dat we met het ophalen van die bomen vandaag zouden beginnen. Maar omdat er afgelopen nacht ook gestrooid moest worden, hebben we vandaag niet voldoende chauffeurs", schrijft het bedrijf.

Wanneer de kerstbomen wél worden opgehaald, is nog niet bekend.