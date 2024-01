Megafile op A8 voorbij na zware ochtendspits

De week start gelijk met een flinke ochtendspits. Op de A8 tussen Zaandam en Amsterdam had het verkeer op het hoogtepunt anderhalf uur vertraging vanwege een ongeluk. Inmiddels zijn de bergingswerkzaamheden afgerond en zijn de A7 en A8 weer vrijgegeven.

Door het ongeval op de A8 waren drie van de vier rijstroken gesloten. Hierdoor stond er 8 kilometer file tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Assendelft.

Ook de A7 had last van de vertragingen. Daar stond ruim een uur vertraging ter hoogte van Purmerend-Zuid. De file was opgelopen tot tien kilometer.

Rijkswaterstaat had vanmorgen al flink gestrooid om plaatselijke gladheid door winterse buien tegen te gaan. Het KNMI had code geel afgegeven voor winterse hagel- en sneeuwbuien en waarschuwt voor gladheid die aanhoudt tot in ieder geval vanavond.