Opgepast: code geel door plaatselijke gladheid en winterse buien

Het KNMI waarschuwt weggebruikers voor plaatselijke gladheid door bevriezing en winterse sneeuw- en hagelbuien. Dat betekent niet dat we van een echt winterlandschap kunnen genieten de komende dagen.

Verspreid over de provincie vallen vanmorgen winterse buien, vertelt NH-weerman Jan Visser. Buien kunnen vergezeld worden door hagel en sneeuw. De neerslag kan hier en daar eventjes blijven liggen, waardoor er kans is op plaatselijke gladheid. Vanmiddag lijkt dat al wat minder te worden.

Tijdens die winterse buien kan de temperatuur zakken tot iets boven het nulpunt. Daarbuiten is het 3 tot 4 graden, aan de kust is het iets warmer. De wind waait aan de kust krachtig uit het noordwesten. Boven land staat een matige wind, die waait af en toe krachtig uit het westen of noordwesten.

Meer zon, blijft glad

Morgen vallen in de ochtend ook nog enkele buien, maar de middag wordt volgens Visser 'wat vriendelijker'. "Meer zon, misschien zelfs flinke perioden met zon." De temperatuur blijft hangen rond 2 graden.

De komende nacht blijft het weer glad door winterse buien en de temperaturen blijven onder nul steken. Op een echt pak sneeuw hoeven we voorlopig niet te rekenen. In het zuiden van het land kan er misschien wat vallen, maar voor Noord-Holland ziet het er niet naar uit dat we van een winters landschap gaan genieten.