Wensenlijstje voor nieuw kabinet: NH wil grip op asiel, meer woningen, en betere zorg

"Als je eens kijkt wat er de laatste veertien jaar verrampeneerd is door Rutte en zijn kornuiten dan ben ik blij dat het nu eens de andere kant op gaat", zegt een vrouw in Haarlem. "De ouderenzorg is naar de knoppen, we worden overspoeld door gelukszoekers en immigranten hier, er zijn geen huizen meer voor jongeren."

En dat zijn nu net de thema's die meer Noord-Hollanders aan het hart gaan. Veel mensen geven aan dat ze hopen dat een nieuw kabinet snel korte metten maakt met het woningtekort, en ook de opvang van asielzoekers wordt veel genoemd als een punt waar het nieuwe kabinet mee aan de slag moet.

Schagen en Laren

In Schagen, waar de PVV bijna een kwart van de stemmen ontving, zijn mensen voorzichtig positief over een rechts kabinet. Ook zien ze Wilders als premier daar best zitten. In Laren, waar de VVD traditiegetrouw de grootste werd, zijn ze iets voorzichtiger. "Als ze eruit komen, gaat het niet langer dan twee jaar duren", zegt een man op straat.