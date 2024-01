Haarlemmers bezorgd over formatie rechts kabinet

Haarlem is een van de steden waar Groenlinks/PvdA als grootste uit de stembus kwam rollen, met bijna dertig procent van de stemmen. Dat betekent niet dat niemand vertrouwen heeft in een rechts kabinet: mensen zeggen onder andere dat Wilders de ruimte moet krijgen om het waar te maken. Ook benadrukken meerdere mensen dat hij heeft aangegeven heeft water bij de wijn te gaan doen: "Wilders heeft gezegd dat hij veel concessies zou doen, dus laten we hopen dat hij zich ook aan zijn woord houdt."

Toch leven er in Haarlem meer zorgen dan op andere plekken in Noord-Holland. "Ik was een beetje verbaasd dat er zo veel Nederlanders op zouden stemmen", vertelt een vrouw op straat. "Ik hoop dat onze democratie sterk genoeg is om er samen uit te komen", zegt een ander.