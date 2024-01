Winkelend publiek in Schagen spreekt voorzichtig vertrouwen uit in mogelijke rechtse coalitie

Nu de formatie van een kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB steeds dichterbij lijkt te komen, vond NH het tijd om opnieuw de thermometer in de samenleving te steken. Hoe kijken zij, bijna drie maanden na de verkiezingen, naar de uitslag van de verkiezingen en hadden zij met de kennis van nu een andere keuze gemaakt? En denken zij dat deze vier partijen er samen uit gaan komen?

In Schagen kwam de PVV als grootste uit de stembus. Bijna een kwart van de inwoners van de gemeente stemde op de partij van Wilders. Op straat treffen we dan ook veel mensen die hopen dat een rechtse coalitie verbetering gaat brengen. "Ik hoop op een asielstop. Dat de mensen in Ter Apel niet meer zo veel overlast ervaren", vertelt een vrouw. Een andere winkelende vrouw noemt dat ze hoopt dat er betere woonvoorzieningen komen voor Nederlanders.

"Wonen vind ik het belangrijkst. Misschien hogere lonen voor bepaalde beroepen, en dat mensen eerder met pensioen kunnen", vertelt een andere vrouw.