Hoe kijkt VVD-gezind Laren naar de formatie? "Wilders zal water bij de wijn doen"

In Laren kwam, zoals vaker, de VVD als grootste uit de stembus. "Ik vond het heel verrassend", zegt een man op straat. "Dat er zo ver is verschoven, had ik niet verwacht." Ondanks de verschillen tussen de formerende partijen denken de mensen die wij spreken in Laren dat er waarschijnlijk toch wel een rechtse regering uit gaat rollen.

"Ik denk wel dat we een rechtse regering krijgen. Er zullen heel veel concessies gedaan moeten worden, aan alle kanten", zegt een andere man. "Ik denk dat Wilders heel veel water bij de wijn gaat doen, want dat is zijn enige kant om aan de macht te komen. Maar dan zal het niet langer dan twee jaar duren, ga ik vanuit", vertelt weer een ander.