Het kan de komende dagen erg glad worden, code geel tot en met dinsdag

Vanavond is er kans op winterse buien, zoals hagel of sneeuw. Daardoor kan het wegdek bevriezen. Landinwaarts lijkt er de komende dagen meer sneeuw te gaan vallen dan in onze provincie, maar toch kan het hier de aankomende dagen erg glad zijn en wat sneeuw vallen. Daardoor de waarschuwing tot dinsdagmiddag geldt.

Meer afstand

Het KNMI raadt weggebruikers aan om een grotere afstand te houden tot andere weggebruikers en langzamer te rijden dan normaal.