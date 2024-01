Ploeterend Ajax worstelt zich langs angstgegner Go Ahead Eagles

Ajax is het kalenderjaar 2024 in de eredivisie goed begonnen. Na een meeslepend gevecht in de Adelaarshorst mocht het tegen Go Ahead Eagles de handen dichtknijpen met een 3-2 overwinning. Brian Brobbey, Benjamin Tahirovic en Devyne Rensch scoorden voor de Amsterdammers. De ploeg van John van 't Schip staat nu vijfde met vijf punten achterstand op AZ.

Ajax ging met een zure nasmaak de winterstop in. Tegen PEC Zwolle werden in de Johan Cruijff Arena punten gemorst, maar het grootste debacle was in Stadion Galgenwaard toen derdedivisionist Hercules te sterk bleek in de beker. Die smaak leek in de Adelaarshorst snel weggepoetst te worden toen Brian Brobbey na een klein half uur de verdiende 0-1 op het scorebord zette.

Moeizame fase

Go Ahead Eagles knokte zich echter terug in de wedstrijd. De eerste kansen van Bas Kuipers en Oliver Edvartsen werden nog gepakt door de uitblinkende Diant Ramaj. De doelman van Ajax was wel kansloos toen Edvartsen vlak voor zijn neus opdook en met een harde knal de 1-1 binnen kegelde.

Onder luid gejuich van het publiek ging de ploeg van René Hake op zoek naar de voorsprong, maar de goal viel aan de andere kant. Op slag van rust zette Steven Berghuis met een scherp aangesneden voorzet Tahirovic vrij bij de tweede paal, de middenvelder schoot in de verre hoek binnen: 1-2.

