Avontuurlijke Zaankanters rijden met barrels richting poolcirkel: "Lijkt me fantastisch"

Een groep van 15 avonturiers uit Zaandam en omstreken staat een groot avontuur te wachten in Zweden en Finland. Ze doen mee aan de wintereditie van de Carbage run, een puzzelroadtrip door woest gebied. De weersomstandigheden gaan een grote rol spelen, verwacht deelnemer Michael Leegwater: "Het is daar 's nachts –30 en er is weinig licht: half elf gaat de zon op, tien over twee weer onder. Het wordt een heel avontuur."

De groep is dus wat groter geworden in vergelijking met vorig jaar: neven, buurmannen en andere vrienden zijn aangehaakt. Er gaan vijftien mannen mee, verdeeld over vier auto's.

Robin Roode is één van de nieuwe deelnemers. "We hebben de auto gekocht, die zijn we gaan opbouwen en daar hadden we al zoveel lol in. De dagwaarde mocht dit jaar niet meer zijn dan 1.000 euro."

Het zijn dus echt oude wagens waarmee de mannen op pad gaan. Michael gaat in dezelfde Volvo als vorig jaar. Hij lacht: "Er is weinig aan veranderd. Het is een oud barrel, maar wij ook. Maar hij doet het nog steeds redelijk."

Gepimpte wagen

De wagen van Robin is helemaal gepimpt en is er, met nog een kleine week voor vertrek, al helemaal klaar. "We hebben andere velgen erop gezet, hem vier centimeter verhoogd om meer bodemvrijheid te krijgen in de sneeuw. En dikke winterbanden!"

Ondanks de beperkte tijd dat het daar licht is kijkt hij erg uit naar de omgeving. "Het landschap is gewoon heel mooi. En met drie van je beste vrienden zo'n avontuur aangaan, het lijkt me fantastisch."