Buurt geschrokken na felle brand Hilversumse scouting: "Moesten plots ons huis uit"

Buurtbewoners van het clubhuis van Hilversumse scoutinggroep De Argonauten zijn geschrokken van de flinke brand die vannacht plaatsvond. "Omdat ons huis met hout bekleed is, was de kans dat de brand oversloeg volgens de politie heel groot", vertelt buurman Jan Groen.

Ook bleek er kans te zijn op ontploffingsgevaar vanwege gasflessen die binnen in het clubhuis lagen.

Rond 04:30 uur vannacht ontstond de brand in het clubhuis. "Er werd rond 05:00 uur keihard geramd op de ramen en 'politie' geroepen", vertelt buurtman Jan Groen, die zo'n vijftien meter van het clubhuis af woont. "De politie heeft ons toen uit bed gehaald om onmiddellijk ons huis te verlaten. We konden nog net iets grijpen, paspoort, portemonnee en direct naar buiten. Je denkt; wat gaat er met mijn woning gebeuren, waar gaan we heen en wat gaan we doen?"

Ook het bestuur van de scoutinggroep is geschokt door de brand. "We zijn heel erg geschrokken van de brand. We zijn wel blij dat de schade zo beperkt mogelijk is gebleven", zegt Rozemarijn Vissers, woordvoerder van de scouttinggroep. "We zijn ook heel blij met de sterke community waar we op kunnen terugvallen. We gaan het mijn z'n allen fixen en weer opbouwen en terugbrengen naar hoe het was."

Kwetsbare plek

Toch zit de buurt daar niet op te wachten. Veel omwonenden vinden de plek waar het clubhuis staat - midden in het bos - geen geschikte locatie voor een scouting, volgens omwonende Mirjam Langedijk, die als eerst vannacht de brandweer alarmeerde. "Het is geen goede plek, absoluut niet. Wij gunnen de kinderen de scouting en alles wat ze daar leren, maar het is een kwetsbare plek om dat soort dingen te doen."

Volgens Groen worden er ook vaak kampvuren gemaakt, dat bij de scouting hoort. Maar dat vindt Groen "te risicovol, op zijn bosrijke plek." Het bestuur van de scoutinggroep zegt echter dat bij scouting juist "de connectie met de natuur" van belang is. "We leren onze leden heel goed hoe je verantwoord vuur maakt, daarbij zijn ook altijd met brandblusmiddelen in de buurt. Op die manier houden we het zo veilig mogelijk", aldus Vissers.