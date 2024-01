Man (51) door arrestatieteam uit huis Den Helder gehaald, verdacht van bedreiging

Een bewoner van de Helderse Molenstraat is vannacht even na middernacht door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald en gearresteerd. De man wordt er van verdacht eerder op de avond betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij, waar mogelijk ook een vuurwapen is gebruikt.

Arrestatieteam in Den Helder - Foto: Prio1DenHelder

Gisteravond vond er, op een andere locatie in Den Helder, een vechtpartij plaats tussen twee personen. De opgepakte man zou daarbij met een vuurwapen hebben gezwaaid. Het is niet duidelijk waardoor die vechtpartij precies is ontstaan, er wordt ook gesproken over een mogelijke mishandeling. De politie doet nog onderzoek . De opgepakte man zit nog vast.