Grote schade aan clubhuis van Hilversumse scouts na grote brand midden in bos

Een grote brand heeft vannacht het clubhuis van de Hilversumse scoutinggroep De Argonauten flink beschadigd. Er kwamen grote vlammen uit het pand aan de Eikbosserweg. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Op het moment van de brand waren er geen mensen aanwezig. De vlammen sloegen hard toe: binnen in het gebouw is de hele inboedel verwoest. Aan de buitenkant valt de schade betrekkelijk mee. Hoe het vuur is ontstaan is nog onbekend.

Wel was er de avond daarvoor nog een feest in het clubhuis, maar volgens de brandweer is er vooralsnog geen verband tussen de oorzaak van de brand en het feestje van de groep.

Het omliggende bos is niet beschadigd.