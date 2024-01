Miljoenen voor Amsterdams diarree-onderzoek: "Klimaatcrisis dreigt ons terug te werpen"

"We hebben enorme successen behaald de afgelopen twintig jaar in het terugdringen van het aantal doden door diarree", vertelt infectioloog Vanessa Harris in het lab van medische microbiologie en infectiepreventie in het Amsterdam UMC in Zuidoost. "Heel veel investeringen wereldwijd in betere watervoorzieningen en landen snel nieuwe vaccinaties laten opnemen, maar die winst dreigt verloren te gaan als we niet de dreigende klimaatcrisis meenemen in onze beleidsbeslissingen."



In Amsterdam zijn ze vooral gespecialiseerd in het rotavirus. "De belangrijkste oorzaak van diarree onder jonge kinderen, meer dan 200.000 kinderen per jaar gaan er aan dood", vertelt Harris.