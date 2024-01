Undercover-acties in Amsterdamse binnenstad levert 619 gebiedsverboden en 28.000 euro op

De politie heeft vorig jaar 33 keer urenlang agenten in burger ingezet in de binnenstad in Amsterdam om drugsdealers en zakkenrollers aan te pakken. Daarbij werden in totaal honderden gebiedsverboden opgelegd.

In een bericht op Instagram zet het politieteam op het bureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal vandaag de resultaten op een rij. Er werden 760 zaken gestart. Het precieze aantal aanhoudingen is niet duidelijk, maar het ging om 629 aan- en staandehoudingen (iemand die staande gehouden wordt hoeft niet naar het bureau, maar hoeft alleen zijn identiteitsbewijs te tonen).

Gestampte paracetamol

Ook werden er 619 gebiedsverboden van 24 uur opgelegd. Die gebiedsverboden werden bijvoorbeeld uitgedeeld aan dealers die deden of ze in cocaïne handelen, maar in feite gestampte paracetamol verkochten. Zij zijn al jaren een groot probleem op met name de Wallen en zijn strafrechtelijk lastig aan te pakken. Ook werd er ruim 28.000 euro door de politie in beslag genomen.

De acties staan bij de politie bekend als Team Bert. Ook de vreemdelingenpolitie werkt mee, een deel van de verdachten bestaat namelijk uit illegale vreemdelingen uit Marokko of Algerije. Verder is het Openbaar Ministerie telkens aanwezig.

Verrassing

"Dat Team Bert nodig is, is wel te zien aan die cijfers!", schrijft de politie. "Daarom gaan we dit jaar gewoon weer door! Wanneer? Dat is altijd een verrassing voor de buitenwereld, maar de resultaten zullen we uiteraard weer met jullie delen."