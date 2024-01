AZ verliest terecht in Enschede van belangrijke concurrent

Aan de eerste wedstrijd van 2024 heeft AZ nul punten overgehouden. In Enschede verloren de Alkmaarders terecht van concurrent FC Twente, 2-1. AZ kwam nog wel op voorsprong via Jens Odgaard. Daarna bepaalden de Tukkers het spelbeeld en via twee treffers van Manfred Ugalde bleven de punten in het oosten van het land.