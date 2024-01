Buurtbewoner overnacht in auto na explosie Noord: "Ik kon niet meer binnen slapen"

"Ik heb in de auto geslapen", zegt hij. "Ik heb gehoord dat twee jongens een molotovcocktail hebben gegooid hier in het pand. Het ging niet goed. Ik kon niet meer daar binnen slapen nee."

De buren spreken over twee knallen. "Ik hoorde geschreeuw, 'we moeten eruit, we moeten eruit'. Toen kwam de brandweer en politie", vertelt een andere bewoner van het pand. "Toen ben ik eruit gegaan. Mijn hond meegenomen. Het was echt een toestand."

Weer een ander noemt het 'afschrikwekkend'. "Volgens mij moet het kwartje nog een beetje vallen. Ik hoop dat het niet nog een keer gebeurt. En alles is pikzwart binnen. Je wordt er gek van. Je kunt gaan schoonmaken."

Er is nog niemand aangehouden. De politie is bezig met een onderzoek.