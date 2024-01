Thea overtuigt haar buurt: nauwelijks nog verzet tegen Skaeve Huse

Een paar jaar geleden was het duidelijk: de bewoners van Haarlem-Noord wilden onder geen beding een containerdorpje voor notoire overlastveroorzakers in hun buurt. Nog steeds is niet iedereen enthousiast over de zogenaamde ‘Skaeve Huse’. En toch waait er een andere wind in de Haarlemse volksbuurt, mede door de onvermoeibare wijkraadsvoorzitter Thea de Roos-Van Rooden.

Afgelopen week, tijdens een inloopavond voor omwonenden, was er echter opmerkelijk weinig kritiek op het ontwerpbestemmingsplan voor de Skaeve Huse. Ook de behandeling in de Haarlemse gemeenteraad vorige week leverde niet langer groot verzet op. Het plan lijkt zonder al te veel bezwaar van burgers en politiek aangenomen te gaan worden.

Het is de bedoeling dat de Skaeve Huse in een prikkelarme omgeving staan. Er is intensieve begeleiding vanuit een zorginstelling en er worden vaak strikte regels opgesteld om escalatie te voorkomen.

Skaeve Huse is een concept uit Denemarken en het betekent vrij vertaald rare huisjes. Het zijn eenvoudige containerwoningen voor mensen die in een gewone woonwijk voor veel overlast zorgen. Soms door hun persoonlijke problemen, verslaving, een licht verstandelijke handicap of omdat ze zich niet aan willen passen aan de omgeving.

Ze heeft een werkgroep opgericht met wijkraadsleden, buren van de betreffende locatie en ondernemingen in de straat. Precies de manier waarop de gemeente het graag ziet: Niet meer via de wijkraden, maar via zogenaamde wijkplatforms met werkgroepen. "Maar daarbij heeft ook wel geholpen dat we als werkgroep een excursie hebben gemaakt naar het Skaeve Huse project in Hilversum", denkt Thea. "We hoorden daar hoe het Beheerplan is en hebben gesproken met een paar bewoners.”

Wijkraadsvoorzitter Thea de Roos-Van Rooden heeft zich afgelopen jaren ingezet in de actie tegen de komst van de Skaeve Huse. Maar nu de gemeenteraad de locatie bepaald heeft, zet ze zich juist in om meer begrip te kweken voor het plan. Het ligt niet in haar aard om in de contramine te blijven: "Je moet toch ook altijd proberen er iets van te bakken."

“We zagen een man in een moestuintje de boel keurig in orde hebben, maar bij hem binnen was het een volledige chaos. Ik denk dat je mensen daarin hun gang moet laten gaan. Het bezoek heeft mij en andere buren enorm geholpen om begrip te krijgen voor deze groep mensen.”

Maar dat is niet alles. De door Thea opgerichte werkgroep bekijkt nu of de oude monumentale boerderij Noord-Akendam, waar de Skaeve Huse naast worden geplaatst, na renovatie een buurtfunctie kan krijgen. Daarin speelt het naastgelegen afscheidshuis en crematorium Sterrenheuvel een cruciale rol. Als de renovatie gefinancierd kan worden dan wil Sterrenheuvel er dementerende ouderen een dagopvang bieden en er een organisatie voor nabestaandenzorg in vestigen. De containerwoningen van Skaeve Huse moeten dan wel goed afgeschermd worden van zowel de opgeknapte buurtboerderij en Sterrenheuvel.

Milder

Anita van Bokhorst, eigenaar van Sterrenheuvel lijkt dus inmiddels wat milder – al bedriegt de schijn ook een beetje. Van Bokhorst: "Dat ik nu mee wil betalen aan het opknappen van die boerderij tot buurtcentrum wil niet zeggen dat ik geen bezwaar ga maken tegen de huidige plannen. Ik heb niet het gevoel dat er naar mijn kritiek is geluisterd. En omdat ik straks – als het toch misgaat – niet het verwijt wil krijgen dat ik mijn zorgen niet heb laten horen."

Ze vervolgt: "Ik wil als ondernemer ook wat terugdoen voor de maatschappij. Daarom hebben we samen een paar stichtingen een plan geschreven om te kijken wat er wél kan. Maar ik ben nog steeds van mening dat de Skaeve Huse beter hadden gepast op het bedrijventerrein Waarderpolder. Ik gun die mensen een mooie woonplaats, echt. Mijn bezoekers kunnen maar één keer afscheid nemen van hun dierbaren. En ik wil niet ze gestoord gaan worden in hun verdriet." Ze blijft bevreesd voor schreeuwende bewoners van de Skaeve Huse.

Kritiek

Van Bokhorst staat niet alleen in haar kritiek. Er is in Haarlem-Noord ook nog steeds een actieve groep zo’n veertig bewoners die het containerdorp niet wil. Ze wijzen daarbij naar een vergelijkbaar project in Velserbroek, dat is mislukt en voor veel overlast heeft gezorgd. Dat het in Hilversum wél goed gaat, stemt hun allerminst tevreden. En het veiligheidsplan van gemeente geeft hen niet het gevoel dat hun angsten serieus worden genomen.

En toch: met de komst van een buurtcentrum in de oude boerderij, zou de komst van de Skaeve Huse ook een positieve impuls aan de buurt kunnen geven. "Voor de inwoners van het Vondelkwartier zou dat erg fijn zijn", stelt De Roos-Van Rooden van de wijkraad. "We hebben hier veel oudere bewoners die te maken hebben met eenzaamheid." Zo’n buurthuis in de oude boerderij ervaart zij als een welkom cadeau.

Politiek te spreken

De Haarlemse gemeenteraad is te spreken over deze gang van zaken. "Fijn dat de samenwerking met een actieve bewonersgroep zo goed gaat", laat Ziggy Klazes van GroenLinks weten. Ook andere raadsleden zijn zeer ingenomen dat de participatie hier voorspoedig verloopt, terwijl de omwonenden lang vreesden voor de komst van de Skaeve Huse.

Zelfs de politieke partijen die nog steeds niet juichend zijn over de locatie voor huisjes voor notoire overlastveroorzakers, zijn blij met de positieve geluiden uit de buurt tijdens een inloopavond over het bestemmingsplan vorige week.

Als voorzitter van de wijkraad Vondelkwartier was Thea lange tijd erg kritisch op hoe de gemeente de samenwerking met wijkbewoners wilde veranderen. Maar juist door de meest heikele kwestie in dit deel van de stad, denkt ze nu dat via werkgroepen meer mensen in de wijk met elkaar om tafel gaan zitten. "Je moet niet verzanden in ‘welles-nietes’ met de gemeente. We moeten ophouden met zeuren en meebewegen met de ontwikkelingen."

En voor de komst van de nieuwe bewoners van de wijk in de Skaeve Huse is het volgens haar ook beter dat er beter wordt samengewerkt. "Het is tijd voor rustiger vaarwater."