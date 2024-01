Zwaagse pizza met tuinbonencrème bijna de beste van het land: 'Geheim is het deeg'

Van de veertien deelnemende pizzeria's trok Loulou Pizzabar in Amsterdam aan het langste eind. Maar waar de pizza's van Loulou worden bereid in een moderne keuken, werken de Pizzacos-bakkers zich dagelijks in een foodtruck in het zweet.

"Onwerkelijk", reageert Domenico voor de camera van NH op het behaalde resultaat. "Je hoopt het wel, maar je verwacht het niet."

Tomatensaus in deeg

Voor het Nederlands Kampioenschap moesten de pizzeria's een innovatieve pizza bedenken en bereiden. "Wij hadden een pizza gemaakt waarbij de tomatensaus in het deeg verwerkt is, daaroverheen hebben we tuinbonencrème gemaakt, daar is gekookte cicoria [witlof-achtige groente, red] overheen gegaan, en daaroverheen is pecorino [sterke, zoute kaas, red] gegaan, zongedroogde tomaatjes en verse olijfolie."

De prijswinnende pizza is niet beschikbaar als NH langsgaat, maar het belangrijkste ingrediënt is wel aanwezig. "Het deeg is uiteindelijk het belangrijkste", vertelt Domenico. Het geheim daarachter? "Dat mag ik helaas niet delen."

Presentatie verbeterpunt

En hoe Pizzacos op het volgende NK de Amsterdamse concurrent Loulou van de troon denkt te stoten? "Daar moeten we dit jaar even goed over nadenken, wat voor ander recept we moeten gaan doen. Maar ik denk dat de presentatie het voornaamste verbeterpunt is."