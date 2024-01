Drie mensen naar ziekenhuis na woningbrand in Heerhugowaard

Drie mensen zijn vanmiddag naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze tijdens een brand in een woning in Heerhugowaard rook hadden ingeademd.

De brand in het huis aan de Van Santenlaan brak rond 13.25 uur uit. De brand zou volgens een woordvoerder zijn ontstaan in de badkamer van de woning.

Drie personen zijn ter plekke nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Alle drie zijn ze even later naar het ziekenhuis vervoerd ter controle.

De brand was al vrij snel onder controle, iets na 13.30 uur werd het sein brand meester gegeven. De woordvoering laat weten dat Salvage de schade opneemt. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.