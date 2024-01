Ruiten van meerdere woningen aan diggelen na wéér een explosie bij huis in Alkmaar

Bij een woning aan de Alkmaarse Graveurstraat is vannacht een explosief ontploft. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is fors: ook bij naastgelegen woningen zijn ruiten gesneuveld.

Rond 0.30 uur werden bewoners van de straat opgeschrikt door een flinke knal, schrijft de politie. Het bleek te gaan om een explosief, dat voor de deur van een woning in de straat was afgegaan.

De bewoners waren thuis toen het explosief afging, maar zij zijn ongedeerd gebleven.

De gealarmeerde politie zette een deel van de straat af voor onderzoek. Even leek het erop dat de explosie ook brand had veroorzaakt, waarvoor de brandweer werd opgeroepen. Uiteindelijk bleek het mee te vallen en hoefde de brandweer niet in actie te komen.

Eerdere ontploffingen in de buurt

Enkele buurtbewoners zouden de daders bij de woning hebben gezien en gingen erachteraan, maar konden ze niet bijhouden, schrijft Alkmaar Centraal.

Het was alweer de derde explosie bij een Alkmaarse woning in minder dan een week tijd. Zo was er in de nacht van maandag op dinsdag een explosie in de Olieslagerstraat, op een paar honderd meter van de Graveurstraat.

Bij die ontploffing ontstond een brandje, dat door de bewoners zelf werd geblust. Donderdagavond rond 21.50 uur was het voor de tweede keer raak in de Olieslagersstraat. Die explosie veroorzaakte geen schade.

Of de explosie in de Graveurstraat is veroorzaakt met (zwaar, illegaal) vuurwerk of met ander explosief materiaal is nog niet bekend.