Ramon Sinkeldam sterkste in strandrace Egmond-Pier-Egmond

De 23e editie van de strandrace Egmond-Pier-Egmond is vanmiddag in 59 minuten en 48 seconden gewonnen door Ramon Sinkeldam. De Zaankanter bleef na 38 kilometer fietsen over het strand Rick van Breda en de Belg Jonas Rickaert respectievelijk 6 en 9 seconden voor. Bij de vrouwen was Tessa Neefjes uit Wervershoof de rapste.

De latere nummers 1 en 2 van de Strandrace Ramon Sinkeldam (6) en Rick van Breda (14) - Foto: ANP/KOEN VAN WEEL

De verwachting vooraf was dat de renners met de noordenwind de wind op de heenweg naar de pier van IJmuiden vol in de rug zouden hebben en het spel daardoor direct op de wagen zou gaan. De wind kwam echter van opzij. Toch vormde zich heel snel een kopgroep van vijf man: Ramon Sinkeldam, Aaron Verwilst, Rick Sinkeldam, Thijs Zonneveld en Jonas Rickert. Klein gaatje Bij de strandafgang van Castricum aan Zee probeerde Van Breda er vandoor te gaan, maar dat mislukte. In de laatste kilometers sloegen Sinkeldam en Van Breda een klein gaatje. Toch wist Rickert, ploeggenoot van Sinkeldam bij Alpecin, weer aan te sluiten. In de straten van Egmond sprintte Sinkeldam het snelst. Verwilst en Zonneveld werden de nummers vier en vijf. "Ik wist dat ik één kans had, Ik heb er alles aan gedaan, maar de mannen waren te sterk", vertelde Van Breda na afloop over zijn aanval in Castricum aan Zee. Het is de tweede keer dat hij in de sprint op de Boulevard Noord geklopt wordt. In 2018 legde de 33-jarige mountainbiker uit 't Zand het af tegen Jasper Ockeloen. Tekst gaat verder onder de foto.

Ramon Sinkeldam wint strandrace Egmond-Pier-Egmond - Foto: NH Sport/Thomas Brood