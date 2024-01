🔴 Liveblog Sport: AZ hervat competitie tegen concurrent FC Twente (0-0)

Er staat dit weekend weer genoeg sport op het programma in onze provincie. Zo zijn we aanwezig bij de Zaanse korfbalderby tussen Groen Geel en KZ. Ook in het handbal is er een Noord-Hollands onderonsje: SEW - VZV. Bij de hervatting van de eredivisie gaat AZ op bezoek bij FC Twente (18.45 uur). En tot slot zijn we vandaag ook nog aanwezig bij de strandrace Egmond-Pier-Egmond.

