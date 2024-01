🔴 Liveblog Sport: Egmond domein strandracers, AZ hervat competitie tegen concurrent FC Twente

Bij de toegangsweg naar het prestigieuze schaaktoernooi in Wijk aan Zee houdt een handjevol actievoerders van Extinction Rebellion en Kappen met Kolen sinds het begin van de middag het verkeer tegen. De timing van de actie is niet handig: het Tata Steel Chess-toernooi is in volle gang en de verwachting is dat er veel mensen op het toernooi afkomen. De weg waar de actievoerders staan is de enige toegangsweg richting het dorp.