🔴 Liveblog: Ajax boekt moeizame zege op Go Ahead Eagles, FC Volendam verliest

Er is dit weekend weer volop sport in onze provincie. Vanmiddag zijn we live bij de 49e editie van de Egmond Halve Marathon, speelt FC Volendam om 12.15 uur tegen Almere City FC en gaat Ajax bij Go Ahead Eagles (14.30) op bezoek. Dit en heel veel andere sport vind je in dit liveblog.

Tips? Stuur een mail naar [email protected].