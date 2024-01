Bioscoopbezoeker opgepakt voor huisvredebreuk: "Schreeuwde dat hij film niks vond"

De politie heeft donderdagavond in Zaandam een man aangehouden die eerder op de avond uit de Pathé-bioscoop was gezet, maar heel snel weer terugkeerde. Het gaat volgens de politie om een bekende overlastgever, die binnenkort een gebiedsverbod voor het centrum van de stad zal krijgen.

De man was zonder geldig entreebewijs de zaal binnengegaan waar op dat moment Bon Bini Beach draaide. Die film beviel hem niet, wat hij met veel bombarie bekendmaakte. "Luid schreeuwend maakte de man bekend de film maar niets te vinden", schrijft de politie Zaanstreek op Instagram.

Toen bioscooppersoneel de man vroeg de zaal te verlaten, werd hij zo opstandig dat de politie erbij werd gehaald. Die herkende de man als een bekende overlastgever en gaf hem een boete. Nadat Pathé hem had verteld dat hij niet meer welkom was, werd hij door de agenten naar buiten geleid.

Gebiedsverbod

Nog voor de politie de bioscoop had verlaten, keerde de man terug. Daarop werd hij aangehouden voor huisvredebreuk. Voor zover bekend is hij niet vastgezet, maar wel bij de gemeente aangemeld voor een gebiedsverbod. Zodra dat van kracht wordt, mag de man zich voor bepaalde tijd niet meer in het centrum vertonen.