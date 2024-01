Verdachte (40) van overrijden man met elektrisch autootje vrijgelaten

De 40-jarige man, die woensdag door de politie werd aangehouden voor het aanrijden van een man met een elektrisch autootje op de Leliesluis in de binnenstad, is weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte in de zaak.

De man werd gisteren voorgeleid en door de rechter-commissaris vrijgelaten. Dat bevestigen zijn advocaat Gerald Roethof en het Openbaar Ministerie aan AT5.

De politie hield de verdachte woensdag aan, enkele uren nadat het incident had plaatsgevonden. Hij wordt verdacht van poging doodslag of zware mishandeling. Op verschillende beelden die AT5 toegestuurd kreeg, was duidelijk te zien hoe de bestuurder van een elektrisch autootje over de benen van een man reed en er daarna vandoor ging.

Verkeersruzie

Aan het incident ging zeer waarschijnlijk een verkeersruzie vooraf. Voordat de man werd aangereden, werd hij eerst op de grond gegooid door de bestuurder van het autootje. Op beelden is verder te zien dat het slachtoffer tot twee keer toe voor het autootje ging staan en werd aangereden.

Roethof: "De zaak tegen cliënt werd tot op dit moment in onze visie erg eenzijdig belicht in de media. Cliënt is gisteren inderdaad vrijgelaten. Dat was reeds bij de allereerste rechterlijke toets. Dat gebeurt echt niet zonder reden." Roethof verwacht later vandaag met een uitgebreidere reactie te komen.