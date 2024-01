Blaricums KNRM-station hoopt dat jubileumsong door Stef Bos voor extra promotie zorgt

Langs de A27 en aan het eind van ‘Blaricum Beach’ vind je het station van de KNRM Blaricum. Ook Huizen heeft aan het Gooimeer zijn eigen reddingstation. De plek van de KNRM in Blaricum is al vanaf 1983 in gebruik als uitvalsbasis voor de reddingsbrigade. Pas veel later is het station opgenomen door de KNRM. Toch vormde het vrijdag het decor voor de presentatie van de nieuwe single "Wat als de storm komt" van Stef Bos en Fleur.

Donaties

Om het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij luister bij te zetten en om te zorgen voor meer publiciteit (en donaties) werd zanger Stef Bos gevraagd een lied te schrijven. De muziek werd gecomponeerd door het bekende duo Fluitsma en Van Tijn en zangeres Fleur hielp Stef mee te schrijven aan de tekst van het nummer.

De post in Blaricum, waar voor de gelegenheid ook de helden van de KNRM uit Huizen bij waren, bestaat nu 40 jaar. Nadat de plek jarenlang de reddingsbrigade huisvestte, werd het station opgenomen in de organisatie van de KNRM, wat veel voordelen met zich meebracht. Zo ging het kwaliteitsniveau omhoog en kwam er meer 'uniforme veiligheid'.

Onafhankelijk en veilig

De veiligheid is ook een aspect waarom de reddingsmaatschappij onafhankelijk wil blijven. Alle focus en aandacht gaat naar de boten en de medewerkers, zodat die optimaal en zo veilig mogelijk hun belangrijke werk kunnen doen. De overheid bemoeit zich niet met de KNRM en daarom hebben ze dus donaties en verkoop van merchandise nodig om hun werk te kunnen betalen.

Dat hun bestaan hard nodig is, blijkt wel uit de cijfers. De redders in Blaricum traden dit jaar maar liefst 66 keer op, of rukten uit, zoals dat heet. Maar het was een rustig jaar, want normaal gesproken ligt het aantal reddingsacties tussen de 80 en de 100 per jaar. Het beruchte fonteinkruid zorgde ervoor dat er minder gevaren werd en dat leidde de afgelopen tijd tot een stuk minder incidenten.