'Royce de Vries stapt naar de rechter om artikel in AD te voorkomen'

Advocaat Royce de Vries spant een kort geding aan tegen het AD, meldt de krant zelf. De Vries zou daarmee willen voorkomen dat de krant meer publiceert uit opnamen, die de krant in handen heeft, van gesprekken tussen Royce, Peter R. de Vries en presentator Khalid Kasem.

Volgens Royce de Vries is zijn veiligheid in het geding als het AD opnieuw over de geluidsopnamen publiceert. Volgens hem gaat het om strikt vertrouwelijke gesprekken en zijn de opnamen gestolen uit de telefoon van zijn vader.

Vorige week publiceerde de krant een artikel op basis van de opnamen. In de opnamen is te horen dat oud-advocaat en presentator Khalid Kasem aan vader en zoon De Vries erkent een ambtenaar te hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen uit de gevangenis.