Jongen in Hilversums uitgaansgebied door agressieve man 'uit het niets' mishandeld  

Een 21-jarige jongen heeft woensdag 8 november flinke klappen gekregen van een agressieve man. Het slachtoffer zat buiten rustig op een bankje voor een kroeg aan het uitgaansgebied De Groest in Hilversum, toen twee voorbijgangers hem aanspraken. De sfeer sloeg al snel om en eindigde in een serieuze mishandeling.

De stemming was in de eerste instantie prima. Twee mannen komen op de zittende jongen afgelopen, één van hen biedt zelfs nog een sigaret aan de jongen aan. Niet veel later gaat het goed mis en krijgt de jongen het flink te verduren.

Forse toename geweld

Het slachtoffer wordt meerdere keren door één van de mannen hard op zijn hoofd geslagen. “Zomaar, uit het niets”, noemt de politie het. Gelukkig heeft het personeel van het plaatselijke cafeetje door wat er aan de hand is en schiet te hulp. De groep wordt zo uiteen gedreven.

Eerder schreef NH al over een forse groei van het aantal incidenten in dit uitgaansgebied. Uit opgevraagde cijfers bleek in augustus al sprake te zijn van een behoorlijke toename in openbaar geweld, bedreiging en drank- en drugsoverlast.

Agressieveling

De man die toesloeg, is op bewakingsbeeld vastgelegd. Op bovenstaande foto kunt u hem wellicht herkennen.

De politie wil eerst een foto van de verdachte tonen. Mocht hij zich binnen een week niet melden of de politie weet zijn identiteit nog altijd niet, zal in de eerstvolgende uitzending van Bureau NH bewegend beeld van deze agressieveling worden getoond.