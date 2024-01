Rechter geeft PWN gelijk: bomenkap in duinen van Bergen mag doorgaan

De bomen in het bos in het duingebied van Bergen werden de afgelopen weken al in hoog tempo gekapt door PWN. In totaal moeten zo’n dertienduizend dennen wijken om de duinen te redden.

Om de kap te stoppen is De Duinstichting, een groep verontruste inwoners die zich hard maakt voor het behoud van het bos, opnieuw naar de rechter gestapt. PWN zou de benodigde papieren niet op orde hebben. De rechter oordeelde vandaag dat PWN wel alle juiste vergunningen heeft om te kappen. Er is volgens de rechter dus geen aanleiding om de werkzaamheden op dit moment stil te leggen.

Waarom moeten de bomen gekapt?

De reden van de kap is dat de bodem verzuurt door de beperkte windwerking vanwege de bomen. Hierdoor wordt te weinig zand en zout aangevoerd.

De kap moet volgens PWN snel gebeuren want volgens de duinbeheerder is het met sommige delen van het duin slecht gesteld. Het dennenbos in Bergen aan Zee staat dicht bij de kust en werkt als een stevig windscherm. In een groot gebied achter dit windscherm, het Lange Vlak, is de bodem door stikstofneerslag zo verzuurd dat de biodiversiteit hard achteruit gaat.

De stichting maakt zich zorgen dat het kappen van bomen, het verwijderen van wortels en het gebruik van zware vrachtwagens schade zal veroorzaken aan het duingebied, de beschermingszones eromheen en de onderliggende archeologische gronden.