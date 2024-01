Artis mag projectleider niet aansprakelijk stellen voor sloop historisch interieur Groote Museum

Tijdens de verbouwing van het museum, dat inmiddels is afgerond, werd in 2019 duidelijk dat de pleisterlaag met daaronder oude, geschilderde afwerkingslagen met marmerimitatie in de Tijger- en Koningszaal tot aan het metselwerk was afgebikt. Daarnaast waren er ook plafonds gesloopt om een staalconstructie aan te brengen. De aanpassingen gingen tegen de vergunningvoorschriften in die Artis had gekregen voor de verbouwing.

Door de sloop kreeg Artis in eerste instantie een last onder dwangsom waardoor de verbouwing tijdelijk moest worden stilgelegd. Eerst moesten er gesprekken worden gevoerd met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over een herstelplan van het stucwerk. In 2021 werd er een definitief herstelplan aangeleverd, wat werd goedgekeurd. De werkzaamheden konden toen weer verder, maar de dierentuin stelde later dat de fouten van de projectleider hebben gezorgd voor een 'forse vertraging' en 'extra onderzoeks- en uitvoeringskosten'. De kosten daarvan wilde Artis verhalen bij de projectleider.