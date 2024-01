Dankzij Irma zit ex-dakloze Peter er warmpjes bij in zijn nieuwe huis

Dankzij een inzamelingsactie van de Haarlemse Irma Kroon zit de ex-dakloze Peter er warmpjes bij in zijn nieuwe appartement. Nadat hij vijf jaar in een bestelbus heeft geslapen, kreeg Peter vorige week een huis aangeboden. Helaas werd dat kaal opgeleverd. Dat bericht deed Irma pijn. Haar oproep op Facebook om Peter te helpen met spulletjes, werd een groot succes.

Als Peter Irma niet had gehad, dan had hij vannacht waarschijnlijk op een matrasje in een kaal appartement gelegen. Hij is haar dan ook erg dankbaar. "Mensen als Irma hebben een goede inborst. Dat komt nu natuurlijk heel goed uit. Geweldig wat ze heeft gedaan", zegt Peter, duidelijk onder de indruk van de hulpactie.

Groot netwerk

Irma neemt de bedankjes met liefde in ontvangst. Maar, vraagt ze zich hardop af, waarom zou ze het níét hebben gedaan? Ze beschikt dankzij ruim 45 jaar vrijwilligerswerk bij voetbalclub United DAVO over een groot netwerk. Het zou zonde geweest zijn als ze dat niet had ingezet.

Irma: "Na mijn oproep heb ik heel veel reacties gehad, onder andere van vrienden van mij die een witgoedbedrijf hebben en nog een koelkast gaan afleveren. Het lag duidelijk niet aan de bereidheid van de mensen."

Uitdaging

De grootste uitdaging voor haar was het in goede banen leiden van alle donaties. Irma werd daarbij geholpen door een Facebookberichtje van Verhuisservice Schagen. "Dat bedrijf had een complete inboedel in de aanbieding, dus ik was eigenlijk in één keer klaar."

Rond 11.00 uur vanmorgen kwam de vrachtwagen de straat van Peter in Haarlem-Noord inrijden en een uur later stonden alle meubels op zijn plek en was de keukenapparatuur geplaatst. Irma maakte intussen het bed van de nieuwe huiseigenaar op. "Ik heb even nieuwe, frisse dekbedhoezen gehaald. Wel zo fijn."

Gammel matras

En zo kruipt Peter vanavond in een schoon bed op pootjes. Dat is nog eens wat anders dan op een gammel matras achterin zijn bestelbus. "Het begint echt ergens op te lijken. Of het wennen zal zijn hier? Ik heb niet mijn hele leven in de bestelbus gewoond, dus ik weet wat het is om in een gewoon huis te wonen. Maar het is zeker fijn. Dat avonturieren buiten behoort tot het verleden", zegt Peter lachend.