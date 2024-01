Politie zoekt jongeren die school Ursem op Oud & Nieuw zwaar gehavend achterlieten

De politie doet een oproep aan mensen uit Ursem die iets weten over de relschoppers die daar met Oud & Nieuw te keer gingen. Het jaar werd er behoorlijk onrustig afgesloten, voornamelijk bij het plein van de school en de kinderopvang “De Batter”. “Dit is echt niet oké.”

De scholen zitten aan de Middengouw. Er werd op oudejaarsdag vuurwerk afgestoken, in combinatie met flessen brandbare vloeistof. Ook werd er op meerdere plekken brand gesticht.

Een politieagent die toen dienst had, vertelt: "We waren bijna op het schoolplein, tot enkele tientallen meters. We zagen zo rond de veertig jongeren op het schoolplein staan, die begonnen direct met zwaar vuurwerk onze kant op de gooien. Ze wilden duidelijk provoceren.”

Bovenstaande schade aan de scholen, maar ook aan het plein loopt in ieder geval in de duizenden euro’s.

"Ik ben best wat gewend door de jaren heen, maar dit was echt niet oké"

Uiteindelijk heeft ze niet haar collega’s die kant op gestuurd: “Ik ben best wat gewend door de jaren heen, maar dit was echt niet oké."

De recherche is bezig met onderzoek en doet via Bureau NH een oproep om getuigen te horen die iets weten of wellicht camerabeelden hebben, 'zodat de verantwoordelijken hiervoor kunnen worden opgespoord en vervolgd'.

Aangezien de gemeenschap in Ursem vrij klein en hecht is, wil de politie benadrukken dat anoniem melden altijd mogelijk is.