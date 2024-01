'Grab en go’-dieven trekken op klaarlichte dag meer dan tien iPhones uit de schappen

Meerdere mannen hebben in september, oktober en november hun slag geslagen bij een telefoonzaak in Haarlem. Ze gaan vrij lomp te werk: lopen naar de telefoons, trekken ze uit de beveiligde snoertjes en rennen dan de winkel uit. De politie omschrijft het als de “grab & go”-tactiek.

Deze dieven gaan echt niet geraffineerd te werk. Tussen het winkelend publiek in de Grote Houtstraat in Haarlem slaan ze onverwachts hardhandig toe.

Meerdere mannen lopen op 29 september vorig jaar de telefoonwinkel binnen, waaronder een wat gezette man met kalende kruin binnen in een witte jas. Ze kijken wat rond en staan stil bij diverse iPhones. Op camerabeelden is te zien hoe de mannen met elkaar communiceren door te knikken en te wijzen.

Ze houden de beveiligers strak in de gaten tot ze hun kans schoon zien om de telefoons los te rukken en het op een lopen te zetten.

‘Stelselmatige methode’

De diefstal eind september is niet de enige keer dat deze bende toeslaat in deze winkel. "Er is echt sprake van een stelselmatigheid, met telkens eenzelfde methode", zegt de politie over de diefstal.

De kalende man lijkt de spil in het web, want hij is op alle volgende momenten ook te zien.