Vorig jaar veel meer motoren en scooters gestolen in Amstelland en H'meer dan in 2022

Er zijn in de regio's Amstelland en Haarlemmermeer vorig jaar veel meer voertuigen gestolen dan in 2022. Vooral motoren en scooters waren een geliefde buit, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

Aalsmeer spant de kroon: daar werden vorig jaar 6 motoren gejat, terwijl er in die gemeente het jaar daarvoor geen enkele keer aangifte werd gedaan van diefstal van een motor. Ook in Amstelveen is de stijging explosief: van 11 gestolen motoren in 2022 naar 23 in 2023. Dat is een ruime verdubbeling (+109 procent).

Behalve motoren werden in Amstelveen vorig jaar ook fors meer auto's (+30 procent) en scooters (+44 procent) gestolen. In Ouder-Amstel en Uithoorn is de situatie redelijk stabiel. Wat motoren betreft is Ouder-Amstel zelfs een positieve uitzondering. Daar liep het aantal aangiftes van gestolen motoren terug van 5 in 2022 naar 0 vorig jaar.

Haarlemmermeer

Ook in Haarlemmermeer werden vorig jaar veel meer motoren gestolen dan een jaar eerder (van 11 naar 19, +73 procent). Ook het aantal gestolen brommers en scooters nam fors toe (van 123 naar 156, +27 procent). In tegenstelling tot Amstelland waren auto's in Haarlemmermeer een minder gewilde buit dan een jaar eerder.

In totaal werd er in Haarlemmermeer 291 keer aangifte gedaan van een gestolen voertuig. In 2022 was dit 257 keer en in 2021 185 keer.

Waarom het aantal gestolen motoren in de regio's (en bijv. ook in Amsterdam) zo is toegenomen, is onduidelijk. Het is wel bekend dat er landelijk vorig jaar in sommige maanden meer motoren zijn verkocht dan in dezelfde maanden in 2022. Toch zijn er ook veel gemeenten waar het aantal aangiftes van gestolen motoren is afgenomen ten opzichte van 2022.