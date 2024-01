Waarom voetballers al vijftig jaar oud papier ophalen in de straten van Bennebroek

Het is al jarenlang een vertrouwd gezicht in de straten van het kleine dorp Bennebroek. Leden van sportvereniging BSM (Blijft Steeds Moedig) die op zaterdagochtend het oud papier ophalen. "Goed voor het saamhorigheidsgevoel en het is inmiddels ook echt 'een dorpsding' geworden", aldus Michel Rijkelijkhuizen, die al dertig jaar meehelpt.

De BSM'ers halen altijd op de eerste zaterdagochtend van de maand het oud papier op in het dorp. Om negen uur verzamelen ze zich in de kantine van de sportclub. Eerst een bak koffie en dan op pad. Twaalf tot vijftien man bij elkaar.

De sportvereniging bestaat tegenwoordig uit voetballers en biljarters. Vroeger waren er bijvoorbeeld ook honk-, soft-, en handballers. BSM was dus een 'omnivereniging', met verschillende sporten.

Om de vier weken heeft een ander team 'oud papierbeurt'. Deze week is voetbalelftal zondag 2 aan de beurt. Over vier weken mogen de biljarters. Vroeger stond de vrijdagavond ook nog in het teken van het inzamelen van oud papier, nu alleen nog de zaterdagen.

Nieuwe kantine

"Het begon in de jaren zeventig allemaal als onderdeel van fondsenwerving voor een nieuwe kantine. We gingen naar een nieuw terrein", vertelt Wolbert van den Hoorn. Noem 'BSM' of 'oud papier' en hij brandt los. Hij was er vanaf het begin bij.

Inmiddels is hij 78 jaar en gaat hij nog steeds mee op zaterdagochtend. "Ik rijd mee in een busje van een dahliakweker. Hij was voetballer bij de club en biljart nu. Die volgorde zie je wel vaker bij ons." Zelf voetbalde en honkbalde Van den Hoorn bij BSM. Ook had hij verschillende bestuursfuncties en was hij nog even scheidsrechter.

Vaste prijs

Van den Hoorn en de andere BSM'ers halen maandelijks tonnen aan oud papier op in de straten van het kleine Bennebroek. "Nu is dat ongeveer veertien ton. Vroeger was dat veel meer. Maar we hebben een vaste prijs afgesproken met de gemeente Bloemendaal. Dat is wel zo fijn, of we nou veel of weinig ophalen", legt van den Hoorn uit. De band met de gemeente is goed. Oud-burgemeester Roest ging zelfs een ochtend mee met de BSM'ers.

Het geld van de gemeente steken ze in hun club. Daardoor hoeven de leden jaarlijks minder contributie te betalen. De nieuwe kantine gaat inmiddels al vele jaren mee en de fondsenwerving is uitgelopen op een mooie traditie. De kas van de club wordt gespekt, de inwoners zijn enthousiast en de gemeente ondersteunt de sporters graag.

Tekst loopt door na de foto.