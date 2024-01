Vorig jaar meer motoren gestolen in Amstelveen en Aalsmeer dan in 2022

Er werden vorig jaar in Amstelland veel meer motoren gestolen in dan in 2022. De aantallen zijn nog enigszins beperkt, maar de stijging is explosief, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

In 2022 werd er nog 17 keer aangifte gedaan van een gestolen motor, terwijl dat in 2023 steeg naar 30 meldingen. Een stijging van ruim 75 procent. In Amstelveen werden zelfs meer dan twee keer zoveel motoren gejat dan het jaar daarvoor (11 in 2022, 23 in 2023). In Aalsmeer ging de teller van nul naar zes gestolen motoren.

Amsterdam en Haarlemmermeer laten een vergelijkbaar beeld zien, maar er zijn ook nabijgelegen gemeentes waar minder vaak aangifte van een gestolen motor is gedaan. Ouder-Amstel is de enige gemeente in de regio waar het aantal gestolen motoren het afgelopen jaar daalde. In die gemeente werd toen geen enkele motor gestolen, terwijl het er in 2022 nog vijf waren.

Auto's en scooters

Niet alleen motoren, ook andere voertuigen zijn in de regio afgelopen jaar vaker gestolen dan een jaar eerder, zo blijkt uit de cijfers.

Werd er in 2022 nog 81 keer aangifte gedaan van voertuigdiefstal in Amstelveen, in 2023 was dat 121 keer. Een toename van 40 keer (49,6 procent). Naast motoren werden er ook veel personenauto's, brommers, scooters en bedrijfsauto's gestolen.

Zo nam het aantal gestolen personenauto's met 30 procent toe (van 36 in 2022 naar 47 in 2023) en het aantal gestolen brommers en scooters nam zelfs toe met bijna de helft (van 33 naar 47).

In Ouder-Amstel (-8) en Uithoorn (-1) nam het aantal aangiftes van voertuigdiefstal (licht) af.

Haarlemmermeer

Ook in buurregio Haarlemmermeer werden er vorig jaar fors meer voertuigen gestolen. Opvallend is wel dat er minder vaak aangifte werd gedaan van gestolen auto's, maar wel veel vaker van gestolen brommers en scooters.