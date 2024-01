Ondernemer is peperdure auto kwijt na 'inleveren bij parkeerbedrijf Schiphol'

Een 50-jarige ondernemer die 17 oktober vorig jaar zijn auto dacht in te leveren bij een parkeerbedrijf op Schiphol is flink opgelicht. Hij heeft van zijn Range Rover, à honderdduizend euro, nooit meer wat teruggezien. De Koninklijke Marechaussee deelt details in de hoop deze geraffineerde dief op te sporen.

Een uur later belt dezelfde persoon weer op, maar dan om een tijdslot af te spreken. Eenmaal op Schiphol aangekomen, verschijnt een slanke donkergetinte man van rond de 25 jaar om de auto van de zakenman over te nemen.

De ondernemer gaat nietsvermoedend op zakentrip naar China. Bijna tien dagen later, 26 oktober, komt hij terug naar Nederland. Hij belt met het parkeerbedrijf op Schiphol om zijn Range Rover weer in ontvangst te nemen. Maar daar is de auto nooit ingeleverd. De man bij wie hij de auto inleverde, deed dus alsof hij bij de parking werkzaam was.

Honderdduizend euro

“Zijn auto is duidelijk gestolen”, zegt de Koninklijke Marechaussee in gesprek met Bureau NH. “Na 17 oktober vorig jaar is er, zo blijkt uit GPS-gegevens, meerdere keren mee in Hoofddorp gereden. Nu is dat navigatiesysteem uitgezet, waardoor de Range Rover van de man tot op de dag van vandaag nog altijd niet teruggevonden is.”

Het gaat om een Land Rover, type Range Rover Sport. De auto is zo’n honderdduizend euro waard.

