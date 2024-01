Krijgt Haarlem als eerste Europese stad een museum op een 'gewoon' station?

Een museum in de voormalige wachtruimte op perron 3 van station Haarlem. Dat is het doel van de initiatiefnemers van Museum Toegepaste Europese Kunst, kortweg: MUTEK. Een leuk plan, maar er is nog heel veel geld nodig om het te realiseren.

We kennen natuurlijk verschillende musea die in een voormalig treinstation zijn gevestigd. Denk aan Musée d'Orsay in Parijs of het spoorwegmuseum op het voormalige station Utrecht Maliebaan. Wat minder vaak voorkomt, is een museum in een station waar de treinen nog dagelijks aankomen en vertrekken. Sterker nog, dat lijkt in heel Europa niet voor te komen.

Nu nog lege ruimte

De initiatiefnemers van Museum Toegepaste Europese Kunst willen daar verandering in brengen. Zij hebben daarvoor station Haarlem op het oog, en dan specifiek een van de voormalige wachtruimtes op perron 3. Momenteel staat deze ruimte leeg. Daarvoor zat er een horecagelegenheid en een winkel.

Geheel willekeurig is deze ruimte niet gekozen. De wachtkamers zijn namelijk ontworpen door Jac. van den Bosch, een belangrijke Nederlandse meubel- en interieurontwerper uit het begin van de twintigste eeuw. Het doel van het nieuwe museum is om toegepaste kunst (artistiek vormgegeven meubels, sieraden, lampen en vazen) van 1880 tot nu te tonen. Het werk van Van den Bosch komt daar ook in terug.

Voor de opbouw en inrichting van de ruimte is volgens de initiatiefnemers een bedrag van 40.000 euro nodig. Een kwart daarvan willen de initiatiefnemers door middel van crowdfunding bijeenbrengen. Geïnteresseerden kunnen hier een investering doen. De bedenkers van MUTEK hebben de collectie door de tijd heen zelf verzameld.

