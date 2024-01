Duo gezocht voor mislukte beroving en geslaagde diefstal in Hoofddorp

De politie zoekt twee mannen die gisteren een bescheiden rooftocht door Hoofddorp hebben gemaakt. Eerst probeerden ze iemand met wie ze hadden afgesproken van een telefoon te beroven. Dat mislukte, maar later op de avond wisten ze wel ergens anders een smartphone te stelen. In beide gevallen hadden mannen van te voren een afspraak gemaakt met de slachtoffers via een verkoopsite.