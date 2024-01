In Frankrijk verkopen de stripboeken van Peter van Dongen als warme broodjes

In de serie Iconen voegen we steeds een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat striptekenaar Peter van Dongen.

In volle concentratie werkt Peter van Dongen in potlood aan een nieuw album van Blake en Mortimer. In 1946 werd deze strip gemaakt door Jacob. P Edgar voor het blad Kuifje. En nu dus door Van Dongen. In eerste instantie werkte hij samen met collega Teun Berserik, maar tegenwoordig werken ze ieder apart. Net als eerder bij succesvolle strips als Asterix en Lucky Luke gebeurde, wilde de uitgever ook deze strip nieuw leven inblazen. Peter van Dongen wist hiervan en besloot samen met Berserik, een poging te wagen. Met succes.

"We hebben een email gestuurd naar de uitgever in Brussel", vertelt Van Dongen. "We kregen een testscenario voor twee pagina's, maar we mochten er maar één maken. Toen zei ik tegen Teun: Nee, dat doen we niet. We maken ze alle twee. Dan zien ze hoe graag we willen. En ze waren meteen overtuigd. Ze waren omvergeblazen en dat was precies de bedoeling. Toen zeiden ze ook: dit is al zo goed, in principe zijn jullie nu al onze nieuwe tekenaars voor Blake en Mortimer. Als jullie het nu nog verpesten in inkt, dan heb je echt iets stoms gedaan."

"Vijfhonderdduizend mensen die over je schouder meekijken is wel iets, maar het geeft geen verlammende druk op mijn schouders"

Half miljoen

Blake en Mortimer is in ons land succesvol, maar in Frankrijk, het stripland bij uitstek, werd dat een succes in de overtreffende trap. Peter van Dongen heeft een van zijn albums in zijn hand en zegt: "Dit boek had in Frankrijk alleen al een oplage van 450.000. En dan komen daar nog de andere landen in Europa bij. Bij elkaar zijn het vijfhonderdduizend boeken."

"Vijfhonderdduizend mensen die over je schouder meekijken is wel iets, maar het geeft geen verlammende druk op mijn schouders."

"Maar moet je voorstellen: Asterix heeft in Frankrijk een oplage van twee miljoen. Toen Asterix en wij met Blake en Mortimer tegelijk uitkwamen, stond Asterix op één en wij op plek twee van best verkochte boeken in Frankrijk. En dan niet alleen stripboeken, maar boeken in het algemeen."