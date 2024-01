Nu waterpeil zakt worden de zandzakken bij Visserseiland alvast weggehaald

Nu het begint met dooien, verdwijnt ook langzamerhand het ijs op het Visserseiland in Hoorn. Om het smeltwater - en eventueel regenwater - af te kunnen voeren, worden alvast de rioolafsluiters in het riool en zandzakken op de rioolputten weggehaald.

Na het weekend begint de gemeente, samen met afvalverwerkingsbedrijf HVC en logistiek bedrijf Spaansen, met het weghalen van de 200 big bags en 2.500 zandzakken op het Visserseiland. Ook de stroomkasten en vuilnisbakken worden dan gecontroleerd, net als de waarschijnlijk 'verdronken' bomen en ontstane sinkholes.

De werkzaamheden kunnen enkele dagen duren, benadrukt de gemeente. De straat blijft vooralsnog afgesloten voor verkeer en het parkeerverbod blijft nog tot kracht totdat de werkzaamheden zijn afgerond. De gemeente hoopt de straat op donderdag 18 januari vrij te kunnen geven. "We weten niet exact wat we tegenkomen. Water geeft soms schade die je niet direct ziet. Dus het kan ook nog langer duren", aldus een woordvoerder.

Zand wordt hergebruikt

Het vele zand uit de big bags wordt hergebruikt voor woningbouwprojecten in de gemeente, vertelt een woordvoerder. De kleine witte en zwarte zandzakken worden door het hoogheemraadschap 'gedoneerd' aan de gemeente en worden opgeslagen in een loods.

"De witte zandzakken kunnen bewoners zelf opslaan als ze dat willen. Mochten ze nog zwarte zandzakken in het garage of kelder hebben liggen, dan vragen we om die uiterlijk maandag neer te leggen op een centrale plek naast de bovengrondse containers. Dan kunnen we de zakken als gemeente snel opruimen."